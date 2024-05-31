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Dünya
AA 31.05.2024 14:20

BM: Gazze'deki kalabalık sığınma merkezleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı kalabalık sığınma merkezleri ve hijyen eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

BM: Gazze'deki kalabalık sığınma merkezleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor
[Fotograf: AA]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

UNRWA ekiplerinin Gazze'de başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savunmasız sivillere sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği ancak aşı ve ilaçların yetersiz olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin güvenli bölgelere ihtiyaç duyduğu belirtilirken, aşırı kalabalık sığınma merkezleri ve hijyen eksikliğinin Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığı vurgulandı.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, İsrail'in hedefindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığı belirtilerek, "Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi'nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok." ifadesine yer verilmişti.

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