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Dünya
AA 31.05.2024 14:06

Çin-Arap ülkeleri İsrail'i kınayan bildiri yayımladı

Çin-Arap ülkeleri ortak açıklamasında "İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz" denildi.

Çin-Arap ülkeleri İsrail'i kınayan bildiri yayımladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

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