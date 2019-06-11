İsrail işgali Filistin topraklarını günden güne parçalarken, şehirleri, köyleri de birbirinden ayırıyor. O yerlerden biri de Batı Şeria'nın kuzey batısında kalan Barta’a Köyü.

İsrail’in 1948’de Filistin topraklarında kurulduğunu ilan etmesinden sonra, Barta’a Köyü doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

1967’de İsrail’in Filistin’i işgal etmesinin ardından ise Barta’a adeta açık hava hapishanesine dönüştü. Barta'a'nın bir kısmı resmi olarak Filistin toprakları sayılırken, diğer kısmı İsrail toprağı kabul ediliyor.

İsrail vatandaşları işgal altındaki Filistin topraklarına serbestçe geçebiliyorken, Filistinliler için İsrail toprağı sayılan bölgeye girmek özel izne tabi. İzin almadan giren Filistinliler ise para ya da hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Köy sakinlerinden bazıları İsrail topraklarında kalan akrabalarını uzun yıllardır göremiyor.

Kaynak: TRT Haber