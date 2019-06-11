Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansından (EASA) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) drone'ların uçuşunda, Birlik ülkelerinde güvenliği artırmak, uçuşlarda neye izin verilip verilmediğine dair net bir çerçeve çizmek ve başka bir Avrupa ülkesinde kullanımını kolaylaştırmak için yeni kurallar yayımladığı belirtildi.

Yeni kuralların, drone'ların teknik ve operasyonel gerekliliklerini içerdiği aktarılan açıklamada, "Bu kurallardan bir tanesi, yetkililer tarafından gerektiğinde drone'lerin izlemesine imkan tanınması için onların ayrı ayrı tanımlanması şartıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni kuralların Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EASE Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Ky, Avrupa'nın, drone'ların güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlayan kapsamlı bir kurallar dizisine sahip dünyadaki ilk bölge olacağını vurgulayarak, "Bu ortak kurallar, gelecek vadeden sektördeki yatırımın, inovasyonun ve büyümenin desteklenmesine yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA