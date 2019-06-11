IKBY Parlamento Başkanı Vala Ferid’in başkanlığında toplanan Parlamento, Başbakanlık adayını oylamak için olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Açık oylama usulü ile gerçekleştirilen oylamada Mesrur Barzani, hazır bulunan 97 milletvekilinden 87’sinin oyunu alarak yeni hükümetin başbakanı seçildi.

İslami Birlik Partisi, İslami Topluluk Partisi ve Özgürlük Listesi seçimde hayır oyu kullandı.

Irak Türmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf yeni hükümette Türkmenler için önemli görevler beklediklerini söyledi.

Başkan ve Başbakan'ın kesinleşmesi ile yeni kurulacak hükümet konusunda en büyük sorun da ortadan kalkmış oldu.

IKBY Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Başbakan adayını 9. hükümeti kurması için görevlendirecek.

Yasalara göre yeni kabinenin 30 gün içerisinde oluşturulması gerekiyor.

Haber: Yılmaz Aslan

Kamera: Ahmet Kadir