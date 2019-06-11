Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan "Game For Peace" de gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı.

Ülke uyarlaması gelirleri etkilemedi

Game For Peace, "milliyetçi" özelliklere sahip ve daha az kan içeriyor.

Örneğin, PUBG'de yer alan oyundan elenen oyuncunun kan havuzunda ölmesi sahnesi, oyunun Çin versiyonunda yer almıyor.

Oyunların Çin'e göre uyarlanması, Çin hükümetinin uygulamalarından kaynaklanıyor ve oyun üreticileri açısından engel olarak değerlendiriliyor.

Çin hükümeti şubat ayında video oyunlar için yeni lisans vermeyi durdurmuş ve oyunlara çeşitli zaman limitleri getirmişti.

Kaynak: AA