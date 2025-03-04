Parçalı Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2025 12:28

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Rima beldesine baskın düzenledi, buradaki bazı evleri "askeri kışlaya" çevirdi.

Beldede "sokağa çıkma yasağı" uygulayan İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, açık alanda soruşturmaya tabi tuttu.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin gece yarısından sonra Ramallah'ın Tira beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de bir dizi baskın düzenlediğini ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Trump: AB, Ukrayna'nın savunmasından çok Rus gazına harcıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
AB'den 800 milyar euroluk silahlanma planı
12:51
Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı
12:31
Trump: AB, Ukrayna'nın savunmasından çok Rus gazına harcıyor
12:28
Bilim insanları şimdiye kadarki en eski kuşlardan birini ortaya çıkardı
12:20
Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu
11:43
Hidroelektriğe yatırım tasarruf sağlayacak
Erzurum'un gönüllü ekibi afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitimde
Erzurum'un gönüllü ekibi afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitimde
FOTO FOKUS
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ