İsrail: İran'a ait onlarca askeri hedef vuruldu

Ordudan yapılan açıklamada, Tahran'da aralarında uzun menzilli balistik füze bileşenlerinin geliştirildiği fabrikaların da bulunduğu tesislerin vurulduğu belirtildi.
Başkentin doğusuna düzenlenen diğer saldırılarda, uzun menzilli balistik füze rampalarının depolandığı alanların vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusu, vuruş sırasında söz konusu bölgelerde İran askerlerinin görev başında olduğunu bildirdi.
İsrail askeri yetkilileri, İran'ın batısındaki fırlatma kapasitesinin hedef alınması nedeniyle Tahran yönetiminin son günlerde füzeleri ülkenin iç kesimlerinden fırlatmaya başladığını ifade etti.