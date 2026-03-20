Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2026 21:04

İran Silahlı Kuvvetleri: Askeri unsurlar, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran askerlerinin ABD savaş gemilerine saldırmak için hazır beklediğine işaret ederek, ülkesinin askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermeye hazır olduğunu söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri: Askeri unsurlar, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır

İran basınına göre, Zülfikari, ülkesinin askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD uçak gemisi Gerald Ford'un ani olarak geri çekildiğini ve söz konusu geminin İran için "kağıttan kaplan" olduğunu söyleyen Zülfikari, İran askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır olarak beklediğini ifade etti.

Zülfikari, "Gerçek Vaat 4" operasyonunu 67. dalgasına ilişkin ise, "Bu operasyonlarla Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü, uçak bakım hangarları, helikopter teçhizatlarının bulunduğu alanlar ve radar merkezleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edilmişti.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değiliz, komşularla çatışma istemiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
'Külliye'de Ramazan' etkinlikleriyle 592 bin kişi Cumhurbaşkanlığı'nda buluştu
22:34
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:35
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'ye saldırısını tehlikeli bir tırmanma olarak görüyoruz
22:31
Bilecik Valisi Sözer bayram sabahını çocuklarla geçirdi
22:23
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
21:58
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ