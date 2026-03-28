Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2026 20:24

İsrail: İran Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

İsrail: İran Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran yönetimin askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edildi.

Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasının tamamlandığı duyurulan açıklamada, saldırı dalgasının gece saatlerinde 50 savaş uçağıyla düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, İran Denizcilik Sanayi Kurumunun gemi, denizaltı, insanlı ve insansız ekipmanın yanı sıra motor ve silah araştırma, geliştirme ve üretiminden sorumlu olduğu belirtildi.

Saldırıyla İran'ın deniz silahları üretme kabiliyetinin zayıflatıldığı öne sürülen açıklamada, hedef alınan silah üretim tesislerinin ise çeşitli silah sistemleri ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.

ETİKETLER
İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail-İran çatışması İran
Sıradaki Haber
Lübnan: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1189'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
TİKA'nın desteğiyle El Salvador'da 'Türkiye Parkı' açıldı
20:15
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı
20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü
19:45
STRATCOM Zirvesi 2026'da 'Anlatıyı Taşıyanlar: Gerçeğin Sahadaki Mücadelesi' paneli yapıldı
19:41
Bitki çaylarında demleme talimatı artık zorunlu
19:28
Akif Çağatay Kılıç: Dünyada ilk kez ulaşım sıkıntısı yaşanabilir
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ