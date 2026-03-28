Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2026 17:31

İran basınına göre Tahran, nükleer tesislere saldırı sonrası NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor

İran'ın, ABD-İsrail'in nükleer tesislere devam eden saldırıları nedeniyle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi gündemine aldığı bildirildi.

İran basınına göre Tahran, nükleer tesislere saldırı sonrası NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'da Meclis ve güvenlik kurumları NPT'den muhtemel çekilmeyi gündeme aldı.

Haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) anlaşmaya göre, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji ve aksesuarlarını kullanmasını koruyacak ve destekleyecek koşullar sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Buna karşılık UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD-İsrail'i "İran'ın nükleer tesislerine karşı nükleer silah kullanmaya dolaylı olarak teşvik ettiği" savunuldu.

ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarının devamı ve UAEA'nın bu saldırılara karşı kınama açıklaması dahi yapmamasının, İran için NPT'de kalma gerekçelerini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca, "NPT'den ayrılmak nükleer silahlara doğru ilerlemek anlamına gelmez aksine ABD ve İsrail'in UAEA müfettişleri kılıfı altında yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin devam etmesini engellemek anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

İranlı yetkililer de Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçlamıştı. 

ETİKETLER
İran ABD İsrail Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Mısır’da kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
İran Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
17:30
Mısır'da kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışılacak
17:22
Ürdün: Son bir haftada ülkeye 22 hava saldırısı düzenlendi
17:14
"Menülerde içerik belirtme" zorunluluğunun ayrıntıları belli oldu
17:04
Pezeşkiyan: İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği daha da derinleştirdi
16:26
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 'geleceğin teknoloji yıldızları'nı arıyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ