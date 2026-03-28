Dünya
AA 28.03.2026 17:02

Pezeşkiyan: İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği daha da derinleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e, ABD’nin İran’ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran’ın ABD'ye olan güvensizliğini daha da artırdığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini, "Müslüman ülkeleri kardeşleri" olarak gördüklerini söyledi.

Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği arabuluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Pakistan Başbakanı Şerif'e ileterek şunları kaydetti:

"İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz.

Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır."

"Tam güvensizlik ortamının varlığını kabul ediyoruz"

Pakistan Başbakanı Şerif ise İran'a karşı askeri saldırıları ve özellikle İran'ın ekonomik altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, Pakistan hükümeti ve halkının "İran ile tam dayanışma içinde olduğunu" belirtti.

İran ile ABD arasında Washington yönetiminin tutumlarından kaynaklanan "tam güvensizlik ortamının varlığını kabul ettiklerini" söyleyen Şerif, herhangi bir görüşmenin karşılıklı güven ve saygı ortamında yürütülmesi gerektiğini, İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulmasının da bunun ön koşulu olduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü belirten Şerif, "Sivil altyapıya yönelik son saldırılar dahil olmak üzere İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığımı yineledim ve Pakistan'ın cesur İran halkına desteğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Şerif, can kayıpları nedeniyle İran'a taziyelerini de ilettiğini belirterek, gerginliğin azaltılması amacıyla Pakistan'ın ABD ve Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdiğini aktardı.

