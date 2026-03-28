Dünya
Al Jazeera 28.03.2026 15:45

İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse saldırısında en az 15 ABD askeri yaralandı

İran, Suudi Arabistan’da bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik füze ve İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 5’i ağır olmak üzere en az 15 Amerikan askerinin yaralandığı, üsteki binaların ve yakıt ikmal uçaklarının ciddi hasar gördüğü bildirildi.

İran, dün akşam saatlerinde, Suudi Arabistan’da bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik  6 balistik füze ve 29 insansız hava aracı kullanarak misilleme saldırısı düzenledi.

İran askeri yetkilileri, bir uçağın tamamen imha edildiğini, üç uçağın ise servis dışı kaldığını açıklarken uydu görüntüleri de üsteki yıkımı doğruladı.

Saldırıda 5’i ağır olmak üzere en az 15 Amerikan askerinin yaralandığı, üsteki binaların ve yakıt ikmal uçaklarının ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Başkent Riyad yakınlarında bulunan ve yaklaşık 3 bin ABD askerine ev sahipliği yapan üs, savaşın başından bu yana sistematik olarak hedef alınıyor.

Eş zamanlı olarak ABD ve İsrail’in İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ni hedef aldığı ancak tesiste herhangi bir teknik aksama veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bölgedeki gerilim tırmanırken, savaşın başından bu yana hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 13’e, yaralı sayısının ise 300’ün üzerine çıktığı kaydedildi.

Sıradaki Haber
Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
