Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2026 17:33

İran Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen ve yaralanan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
İran basınına göre Tahran, nükleer tesislere saldırı sonrası NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya'nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ