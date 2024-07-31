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Dünya
AA 31.07.2024 17:00

İsrail Hükümeti, Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yorum yapmayacaklarını açıkladı

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin "herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

İsrail Hükümeti, Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yorum yapmayacaklarını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Mencer düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız." cevabını verdi.

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu iddia etti.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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