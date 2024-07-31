Orta Doğu ülkelerinden Haniye suikastına tepki ve taziye mesajları

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır." denildi.

İran

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada, Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini belirtti.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." dedi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haniye'ye düzenlenen suikastın "uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olduğu vurgulandı.

Yemen

Yemen'daki Husilerin Siyasi Büro Ofisinden yapılan açıklamada, Haniye'ye düzenlenen suikastın uluslararası tüm hukuk kuralları ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğuna işaret edilerek, "Haniye suikastı, sınırı aşan büyük bir gerilimdir." denildi.

Açıklamada, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastın "Yahudilerin terör suçu olduğu" ifade edildi.

Filistin

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Haniye için bugünü yas ilan etti.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada da, "Eski Başbakan ve vatansever lider Haniye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısı yapıldı.

Lübnan

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastı kınadığını ifade etti.

Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." dedi.

Lübnan Hizbullahı da, resmi Telegram hesabı üzerinden Haniye’nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük ve samimi lider Haniye’nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in "tehlikeli gerilimi tırmandırması" kınandı ve suikast politikaları ile ülkelerin egemenliğinin ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Tehlikeli tırmanışın bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açacak çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmenin bölgesel çatışmalara sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Irak

Irak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik tehdit olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Irak Cumhuriyeti hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahına düzenlenen hain suikast saldırısını şiddetle kınıyor. Irak Cumhuriyeti olarak, bu saldırgan operasyonun uluslararası yasaların açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, Konseyin İslam ümmeti, Filistin halkı ve Hamas'a taziyelerini sundu.

Açıklamada, "Devlet Yüksek Konseyi, İslami direniş hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı büyük mücahit İsmail Haniye'nin şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyor." denildi.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.