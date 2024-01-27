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Dünya
AA 27.01.2024 00:45

İsrail hava yolu şirketi Güney Afrika'ya uçuşları durduracak

İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

İsrail hava yolu şirketi Güney Afrika'ya uçuşları durduracak
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail hava yolu şirketi El Al, mart sonu itibarıyla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşları durduracağını açıkladı.

Öte yandan Times of Israel gazetesinin şirketin sözcüsüne dayandırdığı konuyla ilgili haberinde, Güney Afrika'nın Tel Aviv yönetimine açtığı soykırım davası sonrasında İsrail vatandaşlarının Güney Afrika'ya uçmak istemedikleri ve uçuşlarını iptal ettikleri aktarıldı.

El Al sözcüsü, "İsraillilerin Güney Afrika'ya gitmek istemeyip başka yerlere gitmek istemesi bu rotayı duraklatma kararı vermemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

İsrail "soykırımla" yargılanacak
İsrail "soykırımla" yargılanacak

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

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