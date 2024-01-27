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Dünya
TRT Haber 27.01.2024 00:10

Beyaz Saray'dan TRT Haber'e 'F-16' yanıtı

ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin resmi bildirimde bulunma niyetini Kongre'ye ilettiğini TRT Haber'e doğruladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Kongre'ye satışı geciktirmeden ilerletmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan TRT Haber'e 'F-16' yanıtı

ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin resmi bildirimde bulunma niyetini Kongre'ye iletti.

Beyaz Saray TRT Haber'in sorusu üzerine mektubu doğruladı. TRT Haber'e verilen cevapta, ismi açıklanmayan ABD yetkilisine atfedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Biden, Senato ve Meclis Dış İlişkiler Komiteleri başkanları ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO’ya katılım protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan bir mektup göndererek, süreç tamamlanır tamamlanmaz F-16 satışını Kongre'ye resmen bildirme niyetinde olduğunu belirtti. Başkan, Kongre'yi gecikmeden F-16 satışında ilerlemeye çağırdı.”

Biden yönetiminden Türkiye’ye F-16 satışına destek
Biden yönetiminden Türkiye’ye F-16 satışına destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken((BLİNKIN)) da konuyla ilgili açıklamasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onayı imzalamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Evrakı teslim almayı ve İsveç'i NATO'nun 32'inci Müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimdi dikkatler Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunması sürecine çevrildi.

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ABD Beyaz Saray F-16 Joe Biden
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