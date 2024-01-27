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Dünya
AA 27.01.2024 00:17

AB UAD'nin kararlarının tam ve etkili uygulanmasını beklediğini açıkladı

Avrupa Birliği'nden, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarıyla ilgili, "AB, bunların tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklemektedir." açıklaması yapıldı.

AB UAD'nin kararlarının tam ve etkili uygulanmasını beklediğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UAD'nin İsrail hakkında hükmettiği tedbir kararları hakkında ortak açıklama yaptı.

UAD kararlarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı UAD'ye verdiği desteği devam ettireceğini teyit eder. UAD'nin kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar buna uymak zorundadır. AB, bunların tam, derhal ve etkili şekilde uygulanmasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, ayrıca tarafların argüman sunma hakkının bugünkü karardan etkilenmeyeceği kaydedildi.

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