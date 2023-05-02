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Dünya
AA 02.05.2023 14:20

İsrail hapishanelerinde "güvenlik seviyesi" artırıldı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesi üzerine İsrail hapishanelerindeki güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

İsrail hapishanelerinde "güvenlik seviyesi" artırıldı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry, Adnan'ın ölümünün ardından hapishanelerdeki durumu değerlendirdi.

Perry, yaptığı açıklamada, Ben-Gvir ile görüşmesinin ardından hapishanelerdeki güvenlik seviyesinin yükseltilmesine karar verildiğini, olası ayaklanma ve grev gibi eylemlerin önüne geçilmesi için hücrelerin mahkumların giriş-çıkışına kapatıldığını aktardı.

Tutukluların eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Perry, "Ulusal Güvenlik Bakanı, mahkumlara, eğer açlık grevi veya ayaklanma başlatırlarsa uygulanan kısıtlamaların sıkılaştırılacağını bildirmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Adnan'ın tutukluluğu süresince 2004 yılında girdiği açlık grevi 25 gün, 2012'deki 66 gün, 2015'teki 56 gün, 2018'deki 58 gün ve 2021'deki ise 25 gün sürmüştü.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700’ü hasta 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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