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Dünya
AA 02.05.2023 14:10

Avustralya’da elektronik sigara satışı sınırlandırıldı

Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi.

Avustralya’da elektronik sigara satışı sınırlandırıldı

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını duyurdu.

Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi." ifadesini kullandı.

Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor." dedi.

Gençler için ‘elektronik sigara salgını’ uyarısı
Gençler için ‘elektronik sigara salgını’ uyarısı

Okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurulmaya başlandı

Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında "şeker ve çikolataların yanında" kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde "bir numaralı davranış sorunu" haline geldiğine dikkati çekti.

Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.

Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.

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