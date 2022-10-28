Nablus kentinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Remzi Zebare (35) ve İmad Ebu Reşid'in (47) naaşları Rafidiya Devlet Hastanesinden alınarak, kentin doğusunda yaşadıkları bölgeye getirildi.

İki Filistinli için burada cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Filistinlilerin cenazesi toprağa verildi.

Filistin Devlet Başkanlığından tepki

Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, iki Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlileri öldürme politikasını sürdürerek bölgede gerginliği tırmandırmaya ve olayları patlama noktasına getirmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail güçleri bugün, Nablus'un güney kesimindeki Havare askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait bir araca ateş açmıştı. Olayda iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı bildirilmişti.