Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda Irak İslam Davetçileri Partisi Siyasi Büro Başkanı Hudayr el-Huzai'yi kabul etti.

Huzai, cumhurbaşkanı seçilmesi ve görevine başlamasından ötürü Reşid'e tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Reşid, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle ulusal birliği güçlendirmek, zorlukların üstesinden gelmek, istikrarı tesis etmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak gerektiğini belirtti.

Yeni hükümetin kurulmasının ülkenin içinde bulunduğu krizleri aşmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Reşid, Irak halkının beklentilerini karşılaması için halk tarafından desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Irak Meclisi 13 Ekim'de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçmiş, Reşid de Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermişti. Sudani'nin başkanlığındaki hükümet, dün Meclis'ten güvenoyu almıştı.