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Dünya
AA 20.11.2023 10:57

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 47 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 47 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde en az 21, Tulkerim'de 14, Beytüllahim'de 6, Nablus'ta 4 ve Ramallah'ta 2 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 920’ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim’den beri, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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