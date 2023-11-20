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Dünya
AA 20.11.2023 10:12

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı El-Arrub Filistin Mülteci Kampı girişine yakın bir yerde Filistinli Muhammed Adil es-Serahin'in kullandığı araca yoğun şekilde ateş açtı.

Saldırıda, 21 yaşındaki Serahin ağır yaralandı. İsrail askerleri, ambulans ekiplerinin olay yerine yaklaşmasını ve ilk yardımda bulunmasını engelledi. Ağır yaralı Serahin birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin aracına ateş açarak öldürdüğü Muhammed Adil es-Serahin'in naaşının teslim alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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