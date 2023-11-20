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Dünya
TRT Haber 20.11.2023 10:41

Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuk hakları, çocukların doğuştan sahip olduğu varsayılan yaşam ve tehlikelere karşı korunma haklarını tanımlayan evrensel bir kavram. Bu anlamlı güne, yıllardır sistematik olarak Filistin'i işgal eden ve yaşlı-çocuk demeden katliamlar yapan İsrail kara leke vurmuş durumda, önceki yıllarda yaptığı gibi.

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Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında her 4 saniyede bir çocuk veya gencin öldüğünü ve önlem alınmazsa bu sayının hızla yükseleceğini açıkladı.

BM'nin acı raporu 2022 ve 2023'te çok daha kötü bir tablo haline döndü.

Savaşlar, açlıklar, hastalıklar ve İsrail'in yıllardır Filistin'e uyguladığı sistematik katliamlar. Halbuki Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde onlarca ülkenin imzası bulunuyor.

İsrail güçleri, Filistinli sivilleri ve çocukları acımasızca öldürüyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni benimsemesinin üzerinden 34 yıl geçti. Filistinli çocuklar, İsrail güçlerinin ihlalleri gölgesinde bu sözleşmede yer alan haklardan yararlanamıyor.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne göre bir grubu öldürmek, bir grubu hedef olarak yaralamak, o gruba fiziksel ve mental anlamda zarar vermek soykırım suçları olarak ifade ediliyor. Bu suçların tamamı şu anda çocuklarla ilgili Gazze'de gerçekleştiriliyor maalesef" dedi.

Savaşın gölgesindeki çocuklar

İsrail'in Gazze'de günlerdir sürdürdüğü katliamda, insanlık vicdanına mıh gibi çakılan utanç görüntüleri ortaya çıktı.

Günlerce aç ve susuz kalan çocuklar su ihtiyacını ancak yağmurla karşılayabildi.

Binlerce çocuk saldırılarda hayatını kaybetti, binlercesi ise yetim kaldı. Annesini kaybeden küçük bir kız çocuğu gözyaşları içinde "Annemle birlikte ölseydim" diye haykırdı.  Han Yunus'ta öldürülen babalarının yanından ayrılamadı çocuklar. Çığlıkları vicdanları sızlattı.

"Gazze'deki çocukların tamamı travma altında"

Hayatta kalan çocukların çoğu ise bombardımanlar nedeniyle engelli hale geldi. O çocuklardan biri Olan Layan Al-Baz, henüz 13 yaşındaki iki bacağını da kaybetti.

Yılmaz, Gazze'de 1 milyondan fazla çocuğun yaşadığını ve gece gündüz bombardıman altında olan çocukların tamamının travma yaşadığını vurguladı.

Bebekler bile İsrail'in hedefinde

İsrail'in, bebekleri bile hedef alacak kadar gözü dönmüş durumda. Güneş panelleri vurulan Şifa Hastanesi'ndeki bebekler kuvözlerden çıkarılmak zorunda kalındı.

7 Ekim'den bu yana İsrail 5 bine yakın çocuğu öldürdü. Dünya çocukları bir kez daha tanık oldu ki "Çocuk Hakları Sözleşmesi" bazı ülkeler için bir anlam ifade etmiyor.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Muratcan Reyhan

Kurgu: Tuncay Yılmaz
 

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