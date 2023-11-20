ABD'de, Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi gündemde

Biden, 18 Kasım'da Washington Post gazetesinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazdığı makalede, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik "aşırılıkçı şiddetin" durması gerektiğini belirterek, "ABD kendi adımlarını atmaya hazırdır, buna, sivillere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesi de dahildir." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine ülkede, Batı Şeria'daki "aşırılıkçılara" yönelik düzenlemeler gündeme geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olarak, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik saldırılarından duydukları endişeyi dile getirdiklerini kaydetti.

Finer, "Başkan'ın (Biden) da belirttiği ve şu anda üzerinde çalıştığımız gibi, ABD, Batı Şeria'da masumlara yönelik şiddetten sorumlu kişilere karşı birtakım adımlar atacak, buna bu kişilerin ABD vizesi almasının yasaklanması da dahil." dedi.

Demokrat Senatörden Biden'a destek

Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, CBS'e verdiği röportajda, Biden'ın Batı Şeria'daki şiddet olaylarına karşı adım attığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Van Hollen, "Biden'ın, (Batı Şeria'da) masum sivillere yönelik şiddet geçmişi olan kişilere vize kısıtlaması getirilmesi planını tamamen destekliyorum. Bu çok önemli bir ilk adım." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.