İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 21 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampına baskın düzenledi.

Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesinde İsrail askerlerinin karnından vurduğu 21 yaşındaki Sair Naim Hamu, kaldırıldığı el-Hedef Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Filistinli gencin İsrail güçlerince öldürülmesinin ardından El-Yamun beldesinde sokak gösterileri düzenlendi.

Bölgede, İsrail güçlerinin baskınına karşı çıkan Filistinlilerle çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri birçok eve baskın düzenleyerek, arama yaptı ve hane sakinlerine saldırdı.

Ayrıca, İsrail güçleri Deyr Ebu Zaif köyünde evlerine baskın düzenlediği Ahmed Fevzi Aliyat ve Ahmed Memun Yasin isimli iki Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Cenin Hastanesini hedef aldı

Cenin'e baskın yapan İsrail güçleri, kentin caddelerinde ve altyapısında hasara yol açtı.

Cenin Devlet Hastanesi civarında konuşlanan İsrail askerlerinin yoğun ateş açması sonucu doğumhanenin camlarına isabet eden kurşunlar camların kırılmasına ve hastalar arasında korkuya neden oldu.

İsrali güçleri, Cenin kentinin doğu mahallesinde yürüttüğü baskında çok sayıda eve zorla girerek arama yaptı, hane sakinlerini alıkoyarak darbetti.

İsrail askerleri Cenin'in doğu mahallesinde, gönüllü sağlık çalışanı Cemal el-Kandil'e saldırdı ve gözaltına aldı.

İsrail ordusu, 6'dan fazla D9 tipi askeri buldozerle başta Nasıra Caddesi olmak üzere Cenin kentine birçok noktadan baskın düzenledi.

Kentin çeşitli bölgelerinde İsrail güçleri ile baskına direnen Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.