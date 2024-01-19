İsrail güçleri Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi daha öldürdü

Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda 17 Ocak'tan bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Tulkerim'deki ekiplerimiz Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir şehidin cenazesini teslim aldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçleri 45 saat sonra Tulkerim'den çekildi

Görgü tanıkları, 45 saat süren baskının ardından İsrail güçlerinin Tulkerim kenti ile Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin 17 Ocak'ta 22 yaşındaki Muhammed Salit'i öldürmesinin ardından ambulans ekiplerinin cenazeye ulaşmasını engellediğini aktardı.

Bölgeye düzenlediği baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, evleri ve dükkanları yıktı, altyapıya da ciddi zarar verdi.

İsrail güçleri, 17 Ocak'ta Tulkerim kenti ile Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, ardından baskını Nur Şems Mülteci Kampı'nı kapsayacak şekilde genişletmiş ancak kısa sürede buradan çekilmişti.

İsrail ordusu, 17 Ocak'ta Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Dün de biri Tulkerim kentinde ve diğeri Tulkerim Mülteci Kampı'nda olmak üzere 2 Filistinli İsrail güçlerince öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.