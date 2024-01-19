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Dünya
AA 19.01.2024 09:12

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, CIA ve DEA'yi ülkesinde "karışıklık" çıkarmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesini (DEA) ülkesinde "karışıklık" çıkarmakla suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, CIA ve DEA'yi ülkesinde "karışıklık" çıkarmakla suçladı

Başkent Karakas'ta düzenlenen "Yeni Dönem Kongresi"nde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın, Venezuela'da şiddet, karışıklık ve darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunları Kolombiya'daki DEA üssünde hazırladığını belirtti.

Maduro, geçen yıl Bolivarcı devrime karşı yapılmak istenen "dört komployu" engellediklerini hatırlatarak, "Kolombiya ordusundan istihbarat ajanları, DEA üssünde yani Kolombiya topraklarından Venezuela'ya karşı şiddet, terör, suikast ve darbe planları yapıyor." ifadesini kullandı.

Bolivarcı devrime yönelik yapılabilecek muhtemel eylemlerin halk nezdinde ciddi tepki göreceğini vurgulayan Maduro, ordu ile halkın demokrasi ve barışı "en güçlü" şekilde savunacağını söyledi.

Maduro, Venezuela'ya karşı planlanan komploların engellenmesi için "maksimum sorumluluk" ilan ettiklerini kaydederek, ülkesinde şiddettin yeniden canlandırılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Maduro'ya, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey askeri komutanlar da eşlik etti.

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