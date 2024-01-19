Filistin: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olmadan bölgede istikrar olmaz

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Radine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söylemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ebu Radine, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak. İsrail işgal otoritelerinin Filistin halkına ve onların meşru haklarına karşı izlediği saldırgan politikalar sonucunda tüm bölge bir yanardağın eşiğindedir." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamaları, bu hükümetin tüm bölgeyi uçuruma itmeye kararlı olduğunu doğruladığını belirten Ebu Radine, "Filistin halkının haklı davaları galip gelecektir ve onları kimse mağlup edemeyecek." dedi.

İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." demişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 368 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.