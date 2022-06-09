Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El-Halil kentinin kuzeyine baskın düzenledi. Çıkan çatışmada bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtine baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
27 yaşındaki bir Filistinli, İsrail güçleri tarafında vurularak öldürüldü.
Filistinli Ebu Ayhur için Halhul'de cenaze töreni düzenlendi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
Son Haberler
- 22:39
- 22:22
- 22:10
- 21:49
- 21:40
Sıradaki Haber
ABD'de zincirleme kaza: 8 tır ve 3 otomobil karıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz