Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 21:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de zincirleme kaza: 8 tır ve 3 otomobil karıştı
ABD'de 8'i tır, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Uzun süre trafiğe kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.
ABD'nin Arkansas eyaletinde zincirleme kaza meydana geldi
Eyaletin Hot Springsü şehrindeki kazada 8 tır ve 3 otomobil çarpıştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşen kazada tırlar birbirine girdi. Bazıları çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak devrildi.
[Fotoğraf: AP]
Zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazaya karışan araçlarda yangın da çıktı. Yangın sebebiyle gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı.
Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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