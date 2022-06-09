Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması
[Fotoğraf: Arşiv]
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.
Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.
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