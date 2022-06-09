TBMM Başkanı Şentop şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı. Şentop mesajında, ''Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir'' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Şehadetinin 5'inci yılında, alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir. 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır’ deyişin ve o güzel sesin hafızalardan hiç silinmeyecek. Ruhun şâd olsun.''
Şehadetinin 5'inci yılında, alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 9, 2022
'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır’ deyişin ve o güzel sesin hafızalardan hiç silinmeyecek.
Ruhun şâd olsun. pic.twitter.com/9QpuoOW7Sp
- 17:36
- 17:27
- 17:45
- 17:04
- 17:13