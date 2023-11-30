İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kuzey Ağvar bölgesi yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Askerler, Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'ın Tamun kasabası sakinlerinden 25 yaşındaki Karim Halid Muhammed Beni Avde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.