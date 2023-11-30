Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 20:03

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde ateş açarak yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kuzey Ağvar bölgesi yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Askerler, Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'ın Tamun kasabası sakinlerinden 25 yaşındaki Karim Halid Muhammed Beni Avde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
Somalili korsanlar, bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
20:10
Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 30 esirin listesini aldık
19:59
Somalili korsanlar, bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
19:48
Papa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandığı iddiası
19:44
İsrail, Batı Şeria'da gözaltına alınanların yüzde 80'ini suçlama yöneltmeden tutukluyor
Gaziantep'te gün batımı
Gaziantep'te gün batımı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ