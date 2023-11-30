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Dünya
AA 30.11.2023 19:38

İsrail, Batı Şeria'da gözaltına alınanların yüzde 80'ini suçlama yöneltmeden tutukluyor

İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerden yüzde 80'inin suçlama yönetilmeden tutuklandığı (idari tutukluluk) belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'da gözaltına alınanların yüzde 80'ini suçlama yöneltmeden tutukluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da binlerce Filistinliyi keyfi bir şekilde gözaltına aldığını kaydeden Faris, bu kişilerin yüzde 80'inin, İsrail savcılığı tarafından herhangi bir suç isnat edilmeden tutuklandığını ifade etti.

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli esirlere muamelesinin değişmediğini dile getiren Faris, hapishanelerde işlenen suçlar nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 6 esirin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını aktardı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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