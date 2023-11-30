Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 19:19

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı.

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Expo City Dubai'de başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'de, 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği BAE
Sıradaki Haber
Yunan Devlet Televizyonu, Trakya'yı "Yunan" renklerinde gösterdiği grafiği düzeltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
20:10
Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 30 esirin listesini aldık
20:04
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
19:59
Somalili korsanlar, bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
19:48
Papa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandığı iddiası
Gaziantep'te gün batımı
Gaziantep'te gün batımı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ