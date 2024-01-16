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Dünya
AA 16.01.2024 10:41

İsrail güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AP]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Cenin ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinin çeşitli bölgelerinde 16, Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde 6 Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, Kalkilya kentinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, WAFA'da yer alan diğer bir habere göre, Yahudi yerleşimciler Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Batı Şeria'da inşa ettikleri yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, söz konusu beldede çok sayıda aracın camlarını kırarak maddi zarara neden oldu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930 olduğunu bildirmişti.

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