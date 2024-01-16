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Dünya
AA 16.01.2024 10:40

Avustralya'da kamusal alanda 'Nazi selamı' veren kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda "Nazi selamı" verilmesinin yasaklanmasının ardından söz konusu selamı vermekle suçlanan Jacob Hersant'ın hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avustralya'da kamusal alanda 'Nazi selamı' veren kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

The Age'in haberine göre, Avustralya'da "Nazi selamı" vermekle suçlanan 24 yaşındaki Hersant'ın duruşması yapıldı.

Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda "Nazi selamı" verilmesinin yasaklanmasının ardından söz konusu selamı verdiği aktarılan Hersant'ın bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Duruşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan Hersant, "Demokraside yaşıyor olmamız gerekirken, hükümetin kolumu belirli bir şekilde hareket ettirdiğim için beni hapse atmaya çalışmasının saçma olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu kararla Hersant, "Victoria'da 'Nazi selamı' verdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ilk kişi" oldu.

"Nazi selamı" verilmesi yasağı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 21 Ekim 2023'te kamusal alanda ve 8 Ocak'ta da ülke genelinde "Nazi selamı" verilmesi yasaklanmıştı.

Yasa kapsamında kamuya açık alanda Nazi selamı veren, gamalı haç veya "Nazi Schutzstaffel (SS)" adı verilen paramiliter oluşumla bağlantılı "kara güneş" sembolünü sergileyen kişilere, 12 aya kadar hapis cezası verilebileceği kaydedilmişti.

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