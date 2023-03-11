Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Kalkilya kenti ile Beytüllahim kentine bağlı Battir beldesine baskın düzenledi.
Kalkilya kentinde 5, Battir beldesinde de 5 Filistinli İsrail güçlerinin araçlarına taş attığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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