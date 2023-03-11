Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlikte bombalı saldırı: Bir kişi öldü
[Fotoğraf: GettyImages]
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Hazara Şiilerine ait Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezinde bulunan Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 5 kişinin yaralandığını söyledi.
Veziri, yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu kaydetti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan önceki gün terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki intihar saldırısında Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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