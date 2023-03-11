Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, İran'a ait savaş uçağının, yerel saatle 09.44'ten 10.26'ya kadar iki ülke sınırında Zengilan ile Bilesuvar illeri arasındaki hatta uçuş yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, İran'a ait savaş uçağının sınıra 3 ile 5 kilometre mesafede seyrettiği, bazı durumlarda ise sınır hattının tam üstünde uçtuğu belirtildi.

Herhangi bir askeri uçağın komşu ülkenin sınırına yaklaşması halinde önceden uyarı yapılması gerektiği yönünde uluslararası kabul görmüş uygulama bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu uygulamanın aksine İran savaş uçağının sınıra bu kadar yakınlaşması ve sınır hattında uçması sivil havacılığın güvenliğini tehdit etmekte ve iki ülke arasındaki ilişkileri germektedir. Bir savaş uçağının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçması, Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca davranıştır. İran'ın 2022'de Azerbaycan sınırlarına yakın bölgede, Aras Nehri boyunca geniş çaplı askeri tatbikat düzenlediğini hatırlatmak isteriz. İran'ı böylesine provokatif adımdan ötürü şiddetle kınıyor, konuyla ilgili açıklama vermeye ve gelecekte bu tür adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."

Gelişmeler üzerine İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve kendisine protesto notası verildiği aktarıldı.