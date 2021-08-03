Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin gece saatlerinde Cenin kentindeki sanayi bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Çatışmada, birisi ağır olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail güçleri "çeşitli iddialarla" Filistinlileri gözaltına alıyor

İsrail Sınır Polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin "terörü engelleme ve gözaltı" gerekçesiyle Cenin kentine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, bir grup Filistinlinin molotof kokteyli ve taş attığı, silahla ateş açtığı, İsrail güçlerinin ise açılan ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.