Irak Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Halil el-Haddad, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradı.

Görüşmede, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden el-Haddad, "Size ve Türkiye Cumhuriyeti'ne öncelikli baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Irak devleti ve milletinin dost ülke Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan el-Haddad, "İnşallah Türkiye'nin dört bir yanını saran bu orman yangınlarını bir an önce söndürmeyi başarırsınız" açıklamasını yaptı.

"Türkiye yangınlarla mücadelesini sürdürüyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise el-Haddad'a teşekkür ederek, "Bütün zor zamanlarımızda Irak Meclisini yanımızda gördük. Zatıaliniz de 15 Temmuz 2019'da bir heyetle bizim programımıza katılmıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah muvaffak olacağız. Şahsınızda Irak Parlamentosuna da teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.