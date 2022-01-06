Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediğini açıkladı.
Sarahne, baskınlarda çoğunluğu Nablus, Tubas ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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