Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.
Baskınlarda çoğu Beytullahim ve Cenin kentlerinden olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail
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