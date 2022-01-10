Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin de kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
59 aracın birbirine girdiği ve 3 aracın yandığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti 33 kişi yaralandı.
Yetkililer, sisli havada sürücülerin aşırı hız yapmalarının kazaya yol açtığını ifade etti.
Etiketler: İran Trafik Kazası
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