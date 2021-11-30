Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.
Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişi, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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