Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiliz F-35 uçağı böyle düştü
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.
Akdeniz'de görevli Queen Elizabeth uçak gemisine bağlı F-35 savaş uçağının düşüş görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da gerçekleşen kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uçak, bakım ekibinin motorun üzerindeki kılıfı unutması nedeniyle düşmüştü.
Etiketler: F-35 İngiltere Uçak Kazası
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